СК возбудил дело по факту смерти ребенка в пожаре на юго-западе Москвы

По факту смерти ребенка в результате пожара на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом 7 июня сообщает столичное ГСУ Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что в результате пожара погиб мальчик 2013 года рождения.

«Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовном дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, более восьми жильцов госпитализированы в медицинские учреждения с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

По предварительной информации возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.

Ранее в этот день столичной прокуратуре сообщили, что в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб ребенок. Кроме того, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.