Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленных улицах
Авто
Минпромторг РФ анонсировал поставки отечественных систем ABS с 1 июля
Мир
Украинский режиссер обвинил Киев в ударе по Каховской ГЭС
Общество
СК возбудил дело по факту смерти ребенка в пожаре на юго-западе Москвы
Мир
В конгрессе США упрекнули Вашингтон в «тупости» из-за поддержки Украины
Происшествия
В Мариуполе нашли тело жертвы «азовца» со следами насилия
Армия
Группировка «Запад» уничтожила три ДРГ ВСУ на купянском направлении
Армия
Российские военные сообщили о наступлении ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили три бригады ВСУ в зоне СВО
Происшествия
СК РФ проверит видео с признанием «азовца» в расстреле мирных жителей
Мир
Бразильская певица Аструд Жилберту скончалась на 84-м году жизни
Общество
В Иркутской области выявили канал нелегального сбыта алкоголя

СК возбудил дело по факту смерти ребенка в пожаре на юго-западе Москвы

По факту смерти ребенка в результате пожара на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело
0
Фото: t.me/moscowproc
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту смерти ребенка в результате пожара на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом 7 июня сообщает столичное ГСУ Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что в результате пожара погиб мальчик 2013 года рождения.

«Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовном дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, более восьми жильцов госпитализированы в медицинские учреждения с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

По предварительной информации возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.

Ранее в этот день столичной прокуратуре сообщили, что в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб ребенок. Кроме того, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023