Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о предстоящем визите Салливана в Индию
Общество
Более 900 человек перемещено из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленных улицах
Авто
Минпромторг РФ анонсировал поставки отечественных систем ABS с 1 июля
Происшествия
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Общество
Прибытие в Магадан резервного борта для летевших в США иностранцев перенесли
Мир
Украинский режиссер обвинил Киев в ударе по Каховской ГЭС
Мир
США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения
Общество
СК возбудил дело по факту смерти ребенка в пожаре на юго-западе Москвы
Общество
Красноярских чиновников заподозрили в организации фиктивных состязаний
Мир
В конгрессе США упрекнули Вашингтон в «тупости» из-за поддержки Украины
Происшествия
В Мариуполе нашли тело жертвы «азовца» со следами насилия

Сноуден объяснил выбор России в качестве политического убежища

Сноуден заявил, что не планировал оставаться в России, но «вариантов не осталось»
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден первоначально не хотел оставаться в России, но другие страны не смогли предоставить ему должное безопасное политическое убежище. Об этом во вторник, 6 июня, он заявил в интервью Гленну Гринвальду.

«В принципе, я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», — пояснил Сноуден.

Экс-сотрудник спецслужб США отметил, что в течение 40 дней своего пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево подавал обращения многим государствам для обеспечения своей безопасности и в поисках политического убежища, однако часть из них боялась реакции США, а другие не гарантировали ему должной безопасности.

«Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил», — подытожил Сноуден.

Слив не работает: кому выгодны утечки американских спецслужб
Версия о дезинформации не выдерживает критики

Ранее, 2 декабря, адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его подзащитный получил российский паспорт. Кучерена также подчеркнул, что, будучи гражданином РФ, Сноуден не может быть выдан Соединенным Штатам.

В тот же день представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Сноуден еще до получения российского паспорта проявил свою преданность РФ. Прайс также отметил, что, несмотря на осведомленность США в выдаче российского паспорта Сноудену, у них нет официального подтверждения этой информации. Вашингтон адресовал Москве запрос на подтверждение.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Эварду Сноудену. Тогда экс-сотрудник ЦРУ заявил о положительном влиянии гражданства России на его семью.

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, которая касалась глобальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов.

14 июня 2013 года Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности, а также его объявили в международный розыск. Бывший сотрудник спецслужб США бежал в Гонконг, а затем получил временное политическое убежище в России. В сентябре 2022 года получил российское гражданство.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023