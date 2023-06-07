Сноуден объяснил выбор России в качестве политического убежища

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден первоначально не хотел оставаться в России, но другие страны не смогли предоставить ему должное безопасное политическое убежище. Об этом во вторник, 6 июня, он заявил в интервью Гленну Гринвальду.

«В принципе, я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», — пояснил Сноуден.

Экс-сотрудник спецслужб США отметил, что в течение 40 дней своего пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево подавал обращения многим государствам для обеспечения своей безопасности и в поисках политического убежища, однако часть из них боялась реакции США, а другие не гарантировали ему должной безопасности.

«Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил», — подытожил Сноуден.

Ранее, 2 декабря, адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его подзащитный получил российский паспорт. Кучерена также подчеркнул, что, будучи гражданином РФ, Сноуден не может быть выдан Соединенным Штатам.

В тот же день представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Сноуден еще до получения российского паспорта проявил свою преданность РФ. Прайс также отметил, что, несмотря на осведомленность США в выдаче российского паспорта Сноудену, у них нет официального подтверждения этой информации. Вашингтон адресовал Москве запрос на подтверждение.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Эварду Сноудену. Тогда экс-сотрудник ЦРУ заявил о положительном влиянии гражданства России на его семью.

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, которая касалась глобальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов.

14 июня 2013 года Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности, а также его объявили в международный розыск. Бывший сотрудник спецслужб США бежал в Гонконг, а затем получил временное политическое убежище в России. В сентябре 2022 года получил российское гражданство.