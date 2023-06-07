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США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения

Экс-разведчик Граш: у США есть космические корабли внеземного происхождения
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Фото: commons.wikimedia.org/DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force
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Министерство обороны США могло заполучить космические корабли внеземного происхождения в рамках секретной военной программы. Об этом во вторник, 6 июня, заявил бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш в беседе с телеканалом NewsNation.

«Это <...> технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение», — рассказал он.

По его словам, американские власти имеют в своем распоряжении неповрежденные и частично поврежденные летательные аппараты. Экс-разведчик уверен, что Пентагон обнаружил космические корабли в рамках секретной программы, которой армия США занимается уже несколько десятилетий.

Граш отметил, что действующие разведчики продемонстрировали ему документы и доказательства существования этой программы. Он также заявил, что американским военным удалось обнаружить тела инопланетных пилотов.

В интервью телеканалу экс-разведчик отказался предоставить доказательства из соображений безопасности.

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В декабре 2022 года агентство Associated Press сообщило, что специальная целевая группа в минобороны США, которая специализируется на расследовании неопознанных летающих объектов (НЛО), получила «несколько сотен» новых обращений по поводу разных явлений, но в Пентагоне пока так и не нашли подтверждений посещения Земли инопланетянами. Отмечается, что управление директора национальной разведки в период с 2004 по 2021 год зафиксировало 144 явления, 80 из которых — сразу несколькими датчиками, однако ни одно из них не имело внеземного происхождения.

В мае 2022 года Пентагон заявил об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами. При этом заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй отметил, что случаи непосредственного столкновения американской военной техники с НЛО зафиксированы не были.

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