США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения

Министерство обороны США могло заполучить космические корабли внеземного происхождения в рамках секретной военной программы. Об этом во вторник, 6 июня, заявил бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш в беседе с телеканалом NewsNation.



«Это <...> технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение», — рассказал он.

По его словам, американские власти имеют в своем распоряжении неповрежденные и частично поврежденные летательные аппараты. Экс-разведчик уверен, что Пентагон обнаружил космические корабли в рамках секретной программы, которой армия США занимается уже несколько десятилетий.

Граш отметил, что действующие разведчики продемонстрировали ему документы и доказательства существования этой программы. Он также заявил, что американским военным удалось обнаружить тела инопланетных пилотов.

В интервью телеканалу экс-разведчик отказался предоставить доказательства из соображений безопасности.

В декабре 2022 года агентство Associated Press сообщило, что специальная целевая группа в минобороны США, которая специализируется на расследовании неопознанных летающих объектов (НЛО), получила «несколько сотен» новых обращений по поводу разных явлений, но в Пентагоне пока так и не нашли подтверждений посещения Земли инопланетянами. Отмечается, что управление директора национальной разведки в период с 2004 по 2021 год зафиксировало 144 явления, 80 из которых — сразу несколькими датчиками, однако ни одно из них не имело внеземного происхождения.



В мае 2022 года Пентагон заявил об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами. При этом заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй отметил, что случаи непосредственного столкновения американской военной техники с НЛО зафиксированы не были.