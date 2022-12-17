Пентагон заявил об отсутствии свидетельств посещения Земли НЛО

Специальная целевая группа в минобороны США, которая специализируется на расследовании неопознанных летающих объектов (НЛО), за последнее время получила «несколько сотен» новых обращений по поводу разных явлений, но в Пентагоне пока так и не нашли подтверждений посещения Земли инопланетянами, сообщает Associated Press 16 декабря.

Как отмечает информагентство, в июне прошлого года управление директора национальной разведки информировало, что в период с 2004 по 2021 год было зафиксировано 144 явления, 80 из которых — сразу несколькими датчиками.

«[С тех пор] мы получили гораздо больше сообщений», — заявил директор отдела по изучению аномалий Шон Киркпатрик.

Замминистра обороны США по разведке Рональд Малтри подчеркнул, что он «не видел ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение [Земли] инопланетянами или же авария [корабля] инопланетян».

«Мы не видели ничего, что позволило бы нам предположить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет внеземное происхождение», — цитирует его 17 декабря телеканал CBS.

17 мая Пентагон заявил об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами. При этом заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй отметил, что случаи непосредственного столкновения американской военной техники с НЛО зафиксированы не были.

«У нас не было столкновений. Но было по меньшей мере 11 случаев, когда оно чуть было не произошло», — сказал он.

В июне прошлого года аппаратом директора национальной разведки США была распространена незасекреченная версия доклада для конгресса насчет наблюдения неопознанных летающих объектов. В материале говорилось о том, что американские спецслужбы пока не способны досконально объяснить природу объектов. В основу доклада вошла информация о случаях, имевших место с ноября 2004 года по март прошлого года. За все эти годы были зафиксированы 144 неопознанных воздушных явления, 80 из которых — благодаря нескольким датчикам или приборам.