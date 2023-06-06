Открывшего стрельбу в МФЦ в Москве отправили на принудительное лечение

Суд назначил принудительное лечение экс-офицеру Сергею Глазову, устроившему стрельбу в 2021 году в МФЦ в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного суда 6 июня.



«Суд признал виновным Глазова С. Ю. в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия. Суд постановил освободить осужденного от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение», — отметили в суде.

7 декабря 2021 года 45-летний мужчина устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Задержанный начал стрелять из-за конфликта, связанного с медицинской маской. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали.



Следователями было возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Открывший стрельбу мужчина признал вину, ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В феврале 2022 года эксперты института психиатрии имени Сербского признали бывшего офицера невменяемым.