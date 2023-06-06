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Суд арестовал поджегшего приятеля на детской площадке в Москве подростка

Суд арестовал подростка, который поджег школьника на детской площадке в Москве
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Фото: t.me/moscowproc
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Суд арестовал подростка, который поджег 14-летнего товарища на детской площадке в московском Южном Бутово. 15-летнему юноше была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, об этом во вторник, 6 июня, сообщила прокуратура города Москвы в своем Telegtam-канале.

«С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал несовершеннолетнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, обвиняемый не признал вину и просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила прокуратура.

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Ранее в этот день следственный комитет РФ по Москве предъявил 15-летнему подростку обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Об инциденте стало известно 5 июня. Сообщалось, что 14-летний Артем Ш. с друзьями играл с бензином, но в какой-то момент подросток вспыхнул. Его товарищи разбежались, мальчик был госпитализирован в критическом состоянии.

Пострадавший с ожогами практически всего тела был доставлен в больницу, где за его жизнь продолжают борются врачи. Мальчику диагностировали ожог третей степени, поразивший до 99% площади тела, и термический ожог дыхательных путей, сообщил источник «Известий».

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли канистру с бензином и обгоревшую одежду мальчика. Также были допрошены очевидцы и свидетели происшествия. На данный момент следствие продолжает сбор материалов по делу и устанавливает других свидетелей случившегося.

Позднее, в этот же день, Следственным управлением по Юго-Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»).

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