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Эксперт оценил решение Минфина увеличить продажи юаней в июне

Эксперт Шатов: решение Минфина увеличить продажи валюты вряд ли повлияет на котировки рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Решение Минфина почти вдвое увеличить продажи юаней в июне вряд ли повлияет на котировки рубля, однако сможет позволить избежать излишней волатильности на рынке в случае негативных макроэкономических событий, объяснил «Известиям» 6 июня партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Накануне ведомство на своем сайте сообщило об увеличении с 7 июня по 6 июля продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 3,6 млрд рублей на фоне роста ожидаемых недополученных нефтегазовых доходов. Совокупный объем средств, который планируется направить на продажу валюты, составит 74,6 млрд рублей.

«В июле объемы продаж юаней в рамках бюджетного правила будут зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть. Если цены на нефть будут снижаться, в силу опасений падения спроса, вызванного замедлением мировой экономики, то объем недополученных нефтяных доходов будет расти, и Минфин вынужден будет наращивать продажу валюты (юани)», — отметил Шатов.

В то же время он уточнил, что если совместные действия стран ОПЕК+ смогут сохранить котировки на текущих уровнях, то наращивание объема продаж не произойдет. Он напомнил в том числе об объявленном 4 июня сокращении добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки в июле и сохраняющемся объявленном в феврале добровольном сокращении добычи Россией на 500 тыс. баррелей в день до конца года, которое будет продлено на 2024 год.

«Еще одним фактором для роста котировок может стать более быстрое восстановление Китая (правительство сегодня обратилось к крупнейшим банкам страны с просьбой снижения депозитных ставок, для того чтобы стимулировать рост внутреннего потребления)», — добавил эксперт.

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