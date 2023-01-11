Аналитик оценил эффект от решения ЦБ возобновить операции с валютой

Новый механизм покупки/продажи иностранной валюты носит скорее нейтральный характер и не окажет значимого влияния на курс рубля. Об этом в среду, 11 января, рассказал «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, комментируя заявление Центробанка (ЦБ) о возобновлении операций по продаже валюты.

Ранее в этот день стало известно, что Банк России с 13 января возобновит проведение операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Они будут проводиться в валютной секции Мосбиржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».

В Минфине в свою очередь пояснили, что совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 млрд рублей — именно такой объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2023 года. Операции будут проводиться в период с 13 января по 6 февраля.

Джиоев обратил внимание на то, что 54,5 млрд рублей — это суммарный объем валюты, который будет продан на Мосбирже в рамках действия нового бюджетного правила. Он отметил, что с большой долей вероятности реализация указанного объема валюты почти не окажет значимого влияния на курс рубля сама по себе.

«Сегодня мы скорее видели эмоциональную реакцию рынка», — считает аналитик.

Джиоев также оценил, насколько ситуация с недополученными нефтегазовыми доходами и продажей валюты может быть устойчивой в 2023 году.

«В нашем базовом сценарии на 2023 год мы закладываем цену нефти марки Brent на уровне $85/баррель — то есть при сохранении текущего дисконта URALS к Brent в $25/баррель для финансирования бюджета страны нужно будет либо продавать валюту из ФНБ, как это делается сейчас, либо занимать больший, чем заложен в бюджете, объем средств на долговом рынке», — сказал Джиоев.

В целом он считает, что новый механизм носит скорее нейтральный характер.

«Судя по всему, ЦБ будет продавать юани и покупать рубли примерно на 3,2 млрд рублей в торговый день, что составит около 3,5–4% от среднедневного объема торгов в инструменте CNYRUB_TOM», — добавил он.

При этом Джиоев, ссылаясь на комментарий ЦБ, напомнил, что все операции будут проводиться в течение месяца в паре юань/рубль с расчетами «завтра», а весь объем будет продаваться равномерно в целях недопущения сильного колебания валютного курса.