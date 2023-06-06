Свыше 73 тыс. абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ
Свыше 73 тыс. абонентов в трех районах Донецка лишились электроэнергии в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщает во вторник, 6 июня, министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР). Речь идет о Петровском, Кировском и частично Ленинском районах.
«В 15:02 мск в результате очередного обстрела Донецка произошло обесточение нескольких высоковольтных подстанций города. Без напряжения осталось 428 трансформаторных подстанций, 73 350 бытовых абонентов», — сказано в сообщении в Telegram-канале.
ВСУ продолжают обстреливать территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.
Днем ранее, 5 июня, стало известно, что ВСУ 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики из артиллерии почти за 3,5 часа. С 16:20 до 19:40 5 июня украинские военные нанесли удар по Донецку пять раз, выпустив 25 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм.
Вечером 4 июня ВСУ два раза за 15 минут обстреляли Донецк из РСЗО. 3 июня было отмечено, что украинские военные обстреляли Донецк, выпустив по городу 10 ракет из ракетных систем.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.