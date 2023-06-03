ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

Вооруженные силы Украины в третий раз за день обстреляли Донецк. Как уточнили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК 3 июня, по городу из РСЗО было выпущено еще 10 ракет.

«В 17:10 мск зафиксирован обстрел со стороны ВФУ Донецка (Куйбышевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО», — отмечается в Telegram-канале представительства.

Также в этот день украинские военные нанесли удар по Горловке в Донецкой Народной Республике, выпустив 25 ракет из реактивной системы залпового огня.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что украинские войска вечером обстреляли город Горловка и село Нелеповка в Калининском районе ДНР. Позже мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела один мирный житель был ранен.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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