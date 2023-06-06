Песков связал диверсию Киева на Каховской ГЭС с отсутствием успехов в ходе наступления ВСУ
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- Песков связал диверсию Киева на Каховской ГЭС с отсутствием успехов в ходе наступления ВСУ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области преднамеренной диверсией Киева. Об этом он заявил 6 июня в ходе брифинга.
По его мнению, ЧП на ГЭС связано с отсутствием успехов в наступлении украинских боевиков.
«Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», — сказал Песков.
Он обратил внимание, что разрушение плотины ГЭС повлечет тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, нанесет вред экологии и вызовет ряд последствий другого характера.
Киевский режим, приняв решение о разрушении ГЭС, хочет лишить Крым воды, напомнил он. Сейчас в водохранилище падает уровень воды и резко сокращается подача в Северо-Крымский канал, заключил Песков.
В беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что разрушение части ГЭС — это давно ожидаемое действие. Он назвал ЧП ударом по людям.
Из-за роста уровня воды власти Херсонской области готовят плановую эвакуацию Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.
Каховская ГЭС им. П.С. Непорожнего — шестая, последняя ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Она обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.