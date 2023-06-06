Терапевт рассказала о пользе и вреде абрикосов

От абрикосов стоит отказаться тем, кто страдает от аллергий, язвы желудка, гастрита и заболеваний эндокринной системы, почек или сердца, рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова в материале издания «Газета.Ru» 6 июня.

По ее словам, абрикос относится к полезным фруктам, но лучше его не переедать. Оптимально употреблять в день 200–300 г.

«И свежие, и сушеные плоды абрикоса содержат много полезных веществ: витамины группы B, С, Е, К, никотиновую кислоту, микроэлементы (магний, кальций, калий, железо, йод, фосфор), органические кислоты (лимонная, янтарная, яблочная кислоты). Также абрикосы содержат глюкозу, сахарозу, фруктозу, дубильные вещества, пектин, флавоноиды и клетчатку», — добавила медик.

100 г абрикоса восполняет на 70% суточную дозу калия в организме.

Врач уточнила, что абрикосы помогают наладить работу кишечника, улучшают процессы кроветворения, укрепляют стенки сосудов, оказывают общеукрепляющее действие и являются антиоксидантом.

Но не стоит сильно переедать этих фруктов. В их косточке содержится амигдалин, который является источником синильной кислоты, органического яда. При попадании в организм в большом количестве он может вызвать отравление.

Косточки вполне съедобны, но в малых количествах. Совсем отказаться от них стоит при индивидуальной непереносимости, обострении заболеваний ЖКТ, а также детям и беременным женщинам.

Ранее, 6 июня, врач эндокринолог-диетолог Анна Кривошеева рассказала, что обезжиренные продукты могут принести вред здоровью. По ее словам, производители часто используют большое количество добавок, которые вредят организму: сахар, ароматизаторы, загустители, красители и усилители вкуса.