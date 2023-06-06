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Диетолог объяснила вред обезжиренных продуктов

Диетолог Кривошеева: обезжиренные продукты могут быть вредны из-за добавок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач эндокринолог-диетолог Анна Кривошеева рассказала, что обезжиренные продукты могут принести вред здоровью.

В беседе с Life.ru в понедельник, 5 июня, специалист объяснила, что увлекаться обезжиренными продуктами нежелательно, потому что их производители часто используют большое количество добавок, которые вредят организму: сахар, ароматизаторы, загустители, красители и усилители вкуса.

«Прежде чем есть обезжиренную пищу, убедитесь, что продукт не содержит сахара или добавок и что он на самом деле содержит меньше калорий, чем обычная версия. Также проверьте размер порции», — посоветовала врач.

По ее словам, лучше съесть одну порцию полножирной пищи, но избежать сахара и лишних калорий в обезжиренной версии, пишет RT.

Помимо этого, Кривошеева посоветовала есть больше фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых блюд. В них содержится меньше калорий, но присутствуют питательные вещества и клетчатка, чтобы человек дольше чувствовал себя сытым.

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Также 5 июня врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не употреблять хлеб перед сном, поскольку это может спровоцировать набор лишнего веса. По ее словам, вечером не стоит есть даже цельнозерновой хлеб, поскольку клетчатка в его составе будет давать организму энергию дозированно, она все равно будет уходить в жир.

В апреле диетолог, терапевт Ольга Лушникова рассказала, что употребление обезжиренных продуктов может повлиять на показатели холестерина. Такие продукты, по ее словам, могут стать причиной проблем с иммунитетом, настроением и даже либидо, отмечает телеканал «360». Кроме того, отметила диетолог, жир способствует улучшению вкусовых качеств продуктов: чем меньше жирность, тем менее приятный вкус, пишет сайт kp.ru.

Ранее врач-диетолог Светлана Зеленцова предупредила о вреде обезжиренных продуктов. По ее словам, обезжиренные продукты — творог, молоко с нулевым процентом жирности — менее полезны для организма по сравнению с обычными. Она указала на то, что такие продукты при производстве проходят промышленную обработку, при которой в них добавляют дополнительные вещества, улучшающие вкусовые качества, отмечает телеканал «Звезда». Зеленцова добавила, что чем больше продукт обработан промышленным способом, тем он менее полезен и зачастую более калориен по сравнению с цельным, пишет НСН.

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