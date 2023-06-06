МО РФ: российские войска уничтожили на южнодонецком направлении восемь танков Leopard

Вооруженные силы России уничтожили восемь украинских танков Leopard производства ФРГ и 1,5 тыс. украинских боевиков, которые пытались атаковать российские позиции на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве добавили, что суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 1,5 тыс. украинских боевиков, 28 танков германского производства, три колесных танка АМХ-10 французского производства и 109 боевых бронированных машин.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ 5 июня возобновили наступательную деятельность на южнодонецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Как подчеркнули в Минобороны, по противнику «было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами».

В этот же день МО РФ заявило о попытке ВСУ атаковать российские войска на южнодонецком направлении. В конечном итоге противник был отброшен на исходные позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»