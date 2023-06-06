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Apple представила операционную систему iOS 17

Компания Apple представила iOS 17 с обновленным iMessage и горизонтальным режимом
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Фото: REUTERS/Mike Segar/File Photo
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Компания Apple представила новую iOS 17 с обновленным iMessage и горизонтальным режимом для iPhone, а также анонсировала другие новые функции операционной системы (ОС) для iPhone. Об этом в понедельник, 5 июня, компания сообщила в ходе конференции WWDC 2023.

Мессенджер iMessage будет обновлен путем добавления фильтров для поиска и возможности быстрого перехода к началу диалога. Также в iOS 17 пользователи iMessage смогут расшифровывать голосовые сообщения, отправлять другим свою геолокацию и делиться новыми анимированными стикерами.

Помимо этого, в iOS 17 будет встроена функция выбора фото для контактов аналогично тому, как это работает при установке обоев рабочего стола. К примеру, к изображению можно будет добавить текст или эмодзи.

Компания обновит функцию AirDrop, добавив режим NameDrop. Нововведение даст возможность передавать файлы на другие смартфоны компании Apple с помощью прикосновения, наподобие подключения с помощью NFC.

Также Apple анонсировала режим StandBy, в котором iPhone превращается в умный дисплей. Его можно будет использовать в качестве прикроватных часов или для отображения другой информации в горизонтальном режиме.

Кроме того, в iOS 17 появится новое приложение под названием Journal, которое является личным электронным дневником с функцией добавления записей и фотографий.

Полноценный релиз iOS 17 ожидается осенью вместе с выходом новых iPhone 15.

Шпион, выйди в iPhone: как спецслужбы ведут слежку через гаджеты Apple
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В этот же день стало известно, что корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит спрятать датчики блока Face ID непосредственно под матрицу экрана. Планируется избавиться от выреза в экране к 2026 году.

Устройства корпорации Apple являются одними из самых популярных в мире, однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. Кроме того, 1 июня Федеральная служба безопасности вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, осуществлявшуюся в тесном сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.

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