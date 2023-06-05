Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию до конца 2024 года
Общество
В Приамурье возбудили дело против судьи турнира по ММА после смерти мальчика
Армия
Росгвардия обнаружила семь беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
Гросси заявил о нарастании военной активности в зоне ЗАЭС
Экономика
Раунд консультаций между Россией и ООН по зерновой сделке пройдет 9 июня
Общество
Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио
Мир
В МИД РФ сообщили о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки
Мир
В Индии возбудили уголовное дело после гибели людей из-за столкновения поездов
Армия
МО сообщило об активных боевых действиях «Ахмата» в центральной части Марьинки
Армия
Минобороны сообщило о неудачной попытке диверсионных групп ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Мир
Бельгия расследует применение своего оружия украинской ДРГ в Белгородской области
Авто
Продажи АвтоВАЗа в 2023 году увеличились на 72,2%

MyDrivers сообщил о планах Apple избавиться от выреза в экране в 2026 году

MyDrivers: Корпорация Apple разрабатывает технологию, позволяющую спрятать датчики блока Face ID под матрицу экрана
0
Фото: mydrivers.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит спрятать датчики блока Face ID непосредственно под матрицу экрана. Об этом в субботу, 3 июня, сообщило китайское издание MyDrivers.

Apple подала заявку на патент технологии, которая позволит убрать под матрицу не только сенсор Face ID, но и датчик для распознавания жестов, силы нажатия, магнитные сенсоры и некоторые другие датчики, сообщает издание.

Согласно чертежу, приложенному к патенту, блок Face ID сохранит свое расположение в верхней части дисплея. Однако текущий уровень технологий, вероятно, не позволит реализовать задумку корпорации без ущерба для точности сенсоров.

Как предполагается, первые айфоны с блоком Face ID, расположенным под матрицей экрана, выйдут не раньше 2026 года, сообщает MyDrivers.

Достаточная стоимость: цены на iPhone в России снизились на 10%
Что заставляет ритейлеров устраивать распродажи «яблочных» гаджетов

Устройства корпорации Apple являются одними из самых популярных в мире, однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. Кроме того, 1 июня, Федеральная служба безопасности вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, осуществлявшуюся в тесном сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023