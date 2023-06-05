MyDrivers сообщил о планах Apple избавиться от выреза в экране в 2026 году
Корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит спрятать датчики блока Face ID непосредственно под матрицу экрана. Об этом в субботу, 3 июня, сообщило китайское издание MyDrivers.
Apple подала заявку на патент технологии, которая позволит убрать под матрицу не только сенсор Face ID, но и датчик для распознавания жестов, силы нажатия, магнитные сенсоры и некоторые другие датчики, сообщает издание.
Согласно чертежу, приложенному к патенту, блок Face ID сохранит свое расположение в верхней части дисплея. Однако текущий уровень технологий, вероятно, не позволит реализовать задумку корпорации без ущерба для точности сенсоров.
Как предполагается, первые айфоны с блоком Face ID, расположенным под матрицей экрана, выйдут не раньше 2026 года, сообщает MyDrivers.
Устройства корпорации Apple являются одними из самых популярных в мире, однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. Кроме того, 1 июня, Федеральная служба безопасности вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, осуществлявшуюся в тесном сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.