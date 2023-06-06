Диетолог призвала не есть хлеб на ночь

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не употреблять хлеб перед сном, поскольку это может спровоцировать набор лишнего веса.

В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 5 июня, специалист объяснила, что хлеб желательно не есть вечером и на ночь, потому что с этим продуктом в организм попадают углеводы — энергия, которую необходимо расходовать.

«Ночью мы не активны, потому что спим. Если энергия не расходуется, она будет откладываться в жир», — рассказала врач.

По ее словам, вечером не стоит есть даже цельнозерновой хлеб, поскольку клетчатка в его составе будет давать организму энергию дозированно, она всё равно будет уходить в жир, пишет Pravda.Ru.

Лучше всего употреблять этот продукт с утра или в обед, пишет RT. Таким образом человек успеет до вечера потратить поступившую с пищей энергию, отмечает телеканал «360». Соломатина посоветовала употреблять цельнозерновой хлеб, поскольку он не провоцирует сильный скачок глюкозы в крови, в отличие от белого.

Ранее Соломатина рассказала об опасности белого хлеба. По ее словам, белый хлеб содержит белую муку, воду и дрожжи, потому является практически «сахаром». Врач указала на то, что при ежедневном употреблении хлеб из белой муки наносит большой вред, отмечает телеканал «Звезда». Специалист отметила, что употребление белого хлеба может привести к диабету и очень резкому повышению веса, а также к инсулинорезистентности. Хлеб из цельнозерновой муки и ржаной хлеб гораздо полезнее для здоровья, заключила эксперт.

25 мая врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что в день можно съедать не более двух-трех кусков хлеба. По ее словам, если у человека имеется сахарный диабет или лишний вес, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, потому что в таком хлебе содержатся быстрые углеводы, отмечает сайт kp.ru.

До этого врач-диетолог, к.м.н., член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова дала советы по выбору полезного хлеба. По ее словам, цельнозерновой, бездрожжевой хлеб в разумных количествах полезен для организма. В черном хлебе содержится витамин В1, который требуется для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. В составе правильного черного хлеба должна быть только ржаная мука и не должно быть пшеничной, пишет НСН. Русакова добавила, что один–два кусочка хлеба в день не принесут вреда фигуре.