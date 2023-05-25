Диетолог посоветовала съедать в день не более двух-трех кусков хлеба
Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, сколько хлеба можно есть в день.
В беседе с «Москвой 24» в четверг, 25 мая, специалист указала на то, что при отсутствии противопоказаний здоровый человек может съедать два–три кусочка любого хлеба в день.
Если у человека имеется сахарный диабет или лишний вес, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, потому что в таком хлебе содержатся быстрые углеводы, отмечает сайт kp.ru.
Если присутствуют заболевания ЖКТ, лучше отказаться от ржаного хлеба. У зернового хлеба практически не имеется противопоказаний, пишет RT. В нем содержатся растворимые пищевые волокна, стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта.
18 мая гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что из-за регулярного употребления продуктов с высоким содержанием углеводов может происходить вздутие живота. По словам специалиста, зачастую газообразование вызывают хлебобулочные изделия и сладости. Также к вздутию может привести употребление винограда в больших количествах, сообщает телеканал «360».
В августе диетолог Елена Соломатина призвала не хранить хлеб в холодильнике, поскольку в таких условиях продукт быстро потеряет свои вкусовые качества, пишет НСН.
Ранее Елена Соломатина объяснила, в чем заключается опасность белого хлеба. Так, в нем содержатся белая мука, вода и дрожжи, поэтому он является практически «сахаром». При ежедневном употреблении, по словам врача, белый хлеб наносит большой вред, сообщает телеканал «Звезда».