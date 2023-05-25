Диетолог посоветовала съедать в день не более двух-трех кусков хлеба

Врач Аплетаева: в день можно есть два-три кусочка хлеба при отсутствии противопоказаний

25 мая 2023, 22:03 0

Фото: Global Look Press/Martin Bertrand/Eyepix Group