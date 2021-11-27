Диетолог рассказала об опасности белого хлеба

Врач-диетолог Елена Соломатина в субботу, 27 ноября, рассказала о вреде ежедневного употребления белого хлеба.

По ее словам, если в хлебе содержится белая мука, вода и дрожжи, он становится «по сути, сахаром».

«Когда мы его съели, у нас повысился уровень глюкозы, инсулин, какое-то время мы чувствуем прилив энергии, потом резко появляется усталость, раздражительность», — приводит телеканал «Москва 24» слова Соломатиной.

Врач отметила, что употребление белого хлеба может привести к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса.

Цельнозерновой и ржаной хлеб гораздо полезнее для здоровья, заключила диетолог.

23 мая диетолог Елена Кален рассказала, что авокадо является идеальным продуктом для улучшения работы желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, авокадо содержит множество витаминов и минералов, в особенности калий. Оно помогает при воспалениях, отвечает за укрепление иммунитета и снижает риск развития артрита. Кроме того, в нем есть антиоксиданты, которые способствуют процессам омоложения и похудения.