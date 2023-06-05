Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области достигло 43

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр» в Ульяновской области увеличилось до 43 человек. Среди них двое несовершеннолетних и беременная женщина, сообщил в понедельник, 5 июня, источник «Известий».

По его данным, 26 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в этот день губернатор региона Алексей Русских написал в Telegram-канале, что среди отравившихся есть несовершеннолетняя девушка. Правоохранителям предстоит выяснить, как она приобрела алкогольсодержащий напиток.

По словам главы региона, в настоящее время во всех профильных стационарах усилено дежурство, для приема новых пациентов полностью подготовлено токсикологическое отделение.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь в понедельник сообщила, что поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Случаи отравления некачественным алкоголем начали фиксировать 3 и 4 июня в Димитровграде и Ульяновске. Сообщалось, что смертельный напиток продавался в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары.

В связи с массовым отравлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Полиция проверяет места продажи напитков «Мистер Сидр» и просит граждан не употреблять продукцию этой марки.