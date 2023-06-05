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Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления сидром в Ульяновской области

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Фото: прокуратура Самарской области
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Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области начало расследование случаев отравления сидром «Мистер Сидр» и намерено изъять продукцию из оборота. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с поступлением информации о случаях отравления сидром в Ульяновской области управлением Роспотребнадзора по области незамедлительно приняты меры реагирования. Начато расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию из оборота и приостановке реализации продукции», — говорится в сообщении.

Потребителей призвали не употреблять продукцию указанной марки до окончания расследования.

В пресс-службе добавили, что ситуация находится на совместном контроле Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора.

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О чрезвычайном происшествии в понедельник утром сообщил мэр города Димитровград Ульяновской области. Случаи отравления некачественным алкоголем (предположительно, сидром), были зафиксированы 3 и 4 июня. К полудню 5 июня стало известно, что девятерых пострадавших спасти не удалось, среди погибших продавщица магазина, в котором предлагали некачественный товар.

По последним данным, суррогатным сидром в регионе отравились 35 человек, из них 16 человек скончались. Губернатор региона Алексей Русских уточнил, что 25 человек пострадали в Димитровграде, девять отравились в Ульяновске, один — в Новой Малыкле.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Также известно о двоих погибших в Самарской области и двоих пострадавших, находящихся в критическом состоянии, в Удмуртии.

МВД со своей стороны сообщило, что в Самаре полицейские остановили фуру, которая ехала на склад за 810 л сидра «Мистер Сидр». Производится изъятие алкоголя. На дорогах региона работают патрули ГИБДД, которые проверяют автомобили на предмет провоза контрафактного алкоголя.

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