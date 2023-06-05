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В Финансовом университете оценили инициативу о сертификатах для новорожденных

Профессор Сафонов: инициатива о выдаче сертификатов для новорожденных вряд ли поможет демографически
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Инициатива о выдаче сертификатов для новорожденных детей семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов вряд ли поможет с демографической точки зрения. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 5 июня высказал профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее в этот день сообщалось, что партия ЛДПР подготовила законопроект о предоставлении сертификатов для новорожденных семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. По мнению авторов законопроекта, принятие данной инициативы, в частности, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, динамику рождаемости.

«Предложение депутатов ЛДПР вряд ли будет поддержано на федеральном уровне, потому что потребует дополнительных расходов. С точки зрения решения демографической проблемы такая инициатива вряд ли поможет. Это разовая помощь, которая пришла в один момент», — отметил Сафонов.

Он также обратил внимание, что полномочиями по оказанию дополнительной помощи наделены субъекты РФ и в каждом регионе «есть своя программа». Например, по его словам, в Москве выдают наборы новорожденного всем, независимо от уровня жизни.

По его мнению, для стимулирования рождения второго и третьего ребенка родителям более важно понимать перспективу обеспечения детей на протяжении всего воспитания до 18 лет.

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17 мая президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. При этом на первое место среди угроз безопасности Путин поставил проблему снижения уровня благополучия детей и семей, в которых есть дети.

Вместе с тем 19 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия пока находится в тяжелом положении с точки зрения демографии. Он указал, что принимается ряд мер, чтобы увеличить рождаемость, но пока они не дали желаемых результатов. Вместе с этим тема исправления ситуации — одна из приоритетных для правительства, сказал Песков.

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