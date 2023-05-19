В Кремле назвали улучшение демографической ситуации приоритетом правительства

В России принимается ряд мер, чтобы увеличить рождаемость, но пока они не дали желаемых результатов. Об этом заявил в пятницу, 19 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, страна пока в тяжелом положении с точки зрения демографии. Вместе с этим тема исправления ситуации — одна из приоритетных для правительства. В настоящее время власти принимают ряд мер, чтобы увеличить рождаемость, однако точечные решения тут неэффективны — нужны новые и масштабные инициативы, указал Песков.

«Какой-то панацеи, волшебной таблетки, здесь нет <...> Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы здесь достигнуть не сможем», — пояснил официальный представитель Кремля.

Он также указал на то, что демографические проблемы в РФ объясняются историческими факторами.

Ранее, 17 мая, президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. При этом на первое место среди угроз безопасности Путин поставил проблему снижения уровня благополучия детей и семей, в которых есть дети.

27 декабря 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что поддержка семей с детьми является главной задачей государства, и эти обязательства будут профинансированы в любом случае. Министр также отметил, что правительство будет работать над предложениями по улучшению показателей демографии.