Силуанов назвал поддержку семей с детьми главной задачей государства

Поддержка семей с детьми является главной задачей государства, эти обязательства будут профинансированы в любом случае. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Всё остальное можно будет отложить, а это будет финансироваться по полной. Это принципиальная позиция, поскольку поддержка семей с детьми, поддержка малоимущих граждан — это главная задача. Мы лучше откажемся от каких-то структурных проектов», — сказал он журналистам.

Силуанов подчеркнул, что переход на единое социальное пособие для нуждающихся семей — это структурная мера, которую удалось ввести быстрее, чем планировалось.

Министр также отметил, что правительство будет работать над предложениями по улучшению показателей демографии. В начале следующего года будут рассмотрены варианты дополнительных мер в этом направлении.

19 декабря правительство России утвердило порядок назначения соцпособия для семей с детьми, имеющих низкие доходы. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, поддержка охватит семьи, где в общей сложности воспитываются 10 млн детей. С 28 декабря россияне могут подать на портале «Госуслуги» заявление на единое пособие.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Российский лидер отметил, что главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.