В России утвердили порядок назначения единого соцпособия для семей с детьми

Правительство утвердило порядок назначения соцпособия для семей с детьми, имеющих низкие доходы. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник, 19 декабря, на совещании со своими заместителями.

Пособия семьи будут получать уже с 1 января 2023 года.

Мишустин отметил, что поддержка охватит семьи, где в общей сложности воспитываются 10 млн детей.

С 28 декабря россияне могут подать на портале «Госуслуги» заявление на единое пособие.

Ранее, в сентябре, Мишустин объяснял, что единое пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет, от восьми до 17.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера.