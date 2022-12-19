Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ДНР заявили о намерении нарастить добычу угля на 10–15% в 2023 году
Общество
Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Армия
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
Общество
В «Сбере» заявили о коренном переломе в борьбе с кибермошенниками
Мир
NASA опубликовало спутниковый снимок обесточенной после российских ударов Украины
Спорт
Почетный президент РФС не согласился считать Месси лучшим футболистом
Туризм
Эксперт дал рекомендации не успевшим купить новогодние туры россиянам
Мир
Байден оскорбил ирландцев и перепутал родственников жены
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 27 декабря
Общество
В России утвердили порядок назначения единого соцпособия для семей с детьми
Мир
Более 170 рейсов отменены или задержаны в аэропорту Франкфурта-на-Майне
Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В России утвердили порядок назначения единого соцпособия для семей с детьми

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство утвердило порядок назначения соцпособия для семей с детьми, имеющих низкие доходы. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник, 19 декабря, на совещании со своими заместителями.

Пособия семьи будут получать уже с 1 января 2023 года.

Мишустин отметил, что поддержка охватит семьи, где в общей сложности воспитываются 10 млн детей.

Недетские расходы: какие выплаты положены на ребенка в 2023 году
С 1 января в России появится универсальное пособие, а выплаты на детей с 0 до 18 лет станут понятнее

С 28 декабря россияне могут подать на портале «Госуслуги» заявление на единое пособие.

Ранее, в сентябре, Мишустин объяснял, что единое пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет, от восьми до 17.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022