Президент России Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. Глава государства 17 мая подписал соответствующий указ, размещенный на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, кабинет министров России должен утвердить план мероприятий по реализации стратегии в течение полугода. Кроме того, члены правительства должны контролировать ход реализации данной стратегии и ежегодно предоставлять главе государства соответствующий отчет.

На первое место среди угроз безопасности Путин поставил проблему снижения уровня благополучия детей и семей, в которых есть дети. Также одной из основных угроз для детей президент назвал изменение представлений о традиционных, в том числе духовно-нравственных и семейных ценностях, и размещение опасной информации в интернете.

Еще одной проблемой, к которым должно быть привлечено внимание, является высокий уровень травматизма среди детей, который приводит к их смерти или инвалидности. Кроме того, правительство должно проработать вопрос предотвращения вовлечения подрастающего поколения в преступную деятельность.

Ранее, 11 мая, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в РФ в 2024 году будет разработан новый учебник по обществознанию. Он отметил, что акцент в учебном пособии будет сделан на настоящие, непреходящие ценности общества.

27 декабря 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что поддержка семей с детьми является главной задачей государства, и эти обязательства будут профинансированы в любом случае. Министр также отметил, что правительство будет работать над предложениями по улучшению показателей демографии.

В ноябре прошлого года Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Российский лидер отметил, что главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.

В ноябре 2022 года президент России также подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Документ закрепляет нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, передаваемые из поколения в поколение, которые лежат в основе общероссийской гражданской идентичности.