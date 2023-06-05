Умер автор сценария «Незнайки на Луне» Владимир Голованов

Российский писатель, драматург, сценарист, автор сценариев к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм», «Горшочек каши», «Незнайка на Луне» Владимир Голованов умер в понедельник, 5 июня, на 84-м году жизни. Такое заявление сделал шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Владимир Антонович Голованов (11.12.1939 — 05.06.2023) — заслуженный деятель искусств РФ, драматург, поэт, педагог, один из организаторов Открытого российского фестиваля анимации в Суздале», — написал Капков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Голованов также являлся автором сценариев к мультфильмам «Жихарка», «Девочка и медведь», «Зимовье зверей», «Великан-эгоист», «Бескрылый гусенок», «Потерялась птица в небе», «Ночь перед Рождеством», «Лукоморье. Няня», «Евстифейка-волк», «Желтухин», «Снегурочка», «Он и Она», «Сказка про Елочку» и другим.

Владимир Голованов родился 11 декабря 1939 года в Новосибирске. В 1963 году окончил ВГИК, в 1970-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров при ВГИКе. Дебютом сценариста в мультипликации стал «Фильм, фильм, фильм».