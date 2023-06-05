Аналитик объяснил решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти

Саудовская Аравия, решив с июля на месяц дополнительно сократить добычу нефти еще на 1 млн баррелей, хочет поддержать цены от дальнейшего падения, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал «Известиям» 5 июня.

Эксперт напомнил, что в апреле это государство, как и несколько других стран ОПЕК+, приняло решение о добровольном сокращении добычи. Тогда Саудовская Аравия взяла на себя обязательства добровольно дополнительно помимо квот сократить объем добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

В итоге общее добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравии составит 1,5 млн б/с.

«Даже если это будет на месяц, это много. В данном случае, наверное, это позволит удержать цены на текущем уровне», — предположил аналитик.

По его словам, решения стран ОПЕК+ показывают, что альянс исходит из довольно пессимистического прогноза развития мировой экономики и объемов потребления нефти в 2023 году.

«Они, видимо, исходят из того, что Европа войдет в стадию рецессии, что Соединенные Штаты могут еще раз повысить ставку ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.), а это приводит к тому, что кредиты становятся более дорогими, меньше денег в экономике, меньше стоимость фьючерса на нефть, меньше объемов потребления нефти, потому что экономика замедляется и т.д.», — сказал Юшков.

По его мнению, Саудовская Аравия ожидает именно в июле пика замедления мировой экономики.

«[Саудовская Аравия] хочет поддержать цены от дальнейшего падения, чтобы они не упали к $60 за баррель и меньше. Чтобы этого не произошло, они и проводят эту дополнительную акцию по сокращению объемов производства. Поэтому, думаю, что это делается не для того, чтобы задрать цены под $90 за баррель этим летом, а для того, чтобы удержать от падения. Думаю, что всё это основывается на негативном прогнозе развития мировой экономики», — объяснил аналитик.

В то же время он отметил, что во втором полугодие ожидается, что мировая экономика начнет восстанавливаться, и тогда объемы потребления будут постепенно увеличиваться и можно будет постепенно увеличивать добычу.

О том, что Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления, сообщило накануне агентство SPA

Кроме того, в тот же день страны ОПЕК+ договорились продлить нефтяную сделку до конца следующего года и снизить с 2024-го общий уровень добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. На фоне этой новости стоимость нефти Brent поднялась.