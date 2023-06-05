МВД РФ предупредило о новой схеме мошенников с фейковым похищением человека

В России мошенники придумали новую схему обмана, по которой злоумышленники рассказывают своим жертвам о похищении человека. Об этом 5 июня сообщается на сайте «МВД Медиа».

Сначала аферисты, представляясь правоохранителями, убеждают свою жертву, что на нее якобы мошенники оформляют кредиты, и предлагают принять участие в операции по их задержанию. Затем граждане якобы в рамках операции переводят им все деньги.

После перевода накоплений потерпевшему сообщают, что мошенники узнали о том, что он помогает правоохранительным органам, и собираются мстить.

«Доверчивых людей убеждают покинуть место постоянного проживания, прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и SIM-карту, скрыться в гостинице или съемной квартире в поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп», — говорится в сообщении.

Иногда потерпевших просят записать голосовое сообщение или видеообращение к родственникам с просьбой выполнить все поступающие указания.

Полиция 22 мая задержала уроженца Таджикистана, подозреваемого в якобы похищении жены бывшего первого заместителя министра обороны Александра Колмакова.

Задержанный смог убедить женщину, что ее семье якобы угрожает опасность, и вынудил ее снять деньги со счета и уехать из Москвы. Одновременно он начал звонить ее мужу и требовать еще денег, если тот хочет увидеть супругу живой и здоровой.

Колмаков обратился в полицию с заявлением о похищении супруги 12 мая. Он рассказал, что его жена Тамара не выходила на связь с того момента, как ушла с утра на работу, и не вернулась вечером домой. Позже ему позвонили с незнакомого номера и потребовали за возвращение супруги выкуп в размере 1 млн рублей.

Как сообщил источник «Известий», позднее женщину нашли в съемной квартире.