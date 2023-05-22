Задержан подозреваемый в похищении жены экс-замминистра обороны Колмакова

Полиция задержала уроженца Таджикистана, подозреваемого в похищении жены бывшего первого заместителя министра обороны Александра Колмакова. Об этом 22 мая сообщил источник «Известий».

«Задержан Эмомхусайн Л. 1999 года рождения. Уроженец Таджикистана, проживает в Москве. Назначена мера пресечения», — сообщил собеседник.

Установлено, что мужчина звонил с угрозами высокопоставленному военному, а также отправлял соответствующие SMS-сообщения.

Бывший первый заместитель министра обороны и командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Колмаков обратился в полицию с заявлением о похищении супруги 12 мая. Колмаков заявил правоохранителям, что его жена Тамара не выходила на связь с того момента, как ушла с утра на работу, и не вернулась вечером домой. Позже ему позвонили с незнакомого номера и потребовали за возвращение супруги выкуп в размере 1 млн рублей. Как сообщил источник «Известий», позднее женщину нашли в съемной квартире.

Ранее, 19 апреля, помощница сенатора Андрея Шевченко Елена Силкина обратилась в полицию в связи с исчезновением ее 76-летней матери. Позднее выяснилось, что женщина зарегистрировалась в одной из гостиниц Твери. Там ее и обнаружили. Возбуждено уголовное дело.