Бывший первый замминистра обороны Колмаков сообщил о похищении жены

Бывший первый заместитель министра обороны и командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Александр Колмаков обратился в полицию с заявлением о похищении супруги. Об этом сообщил источник «Известий» 12 мая.

Колмаков заявил правоохранителям, что его жена Тамара не выходила на связь с того момента, как ушла с утра на работу, и не вернулась вечером домой. Позже ему позвонили с незнакомого номера и потребовали выкуп в размере 1 млн рублей за возвращение супруги.

Позднее женщину нашли в съемной квартире. Обстоятельства произошедшего и информация о требовании выкупа проверяются.

Ранее, 19 апреля, помощница сенатора Андрея Шевченко Елена Силкина обратилась в полицию в связи с исчезновением ее 76-летней матери. 18 апреля ей поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина в грубой форме заявил, что ее мать находится у него, и потребовал 2 млн рублей в качестве выкупа. Помощница сенатора не смогла дозвониться до матери.

Позднее выяснилось, что женщина зарегистрировалась в одной из гостиниц Твери. Там ее и обнаружили. По факту инцидента проводится расследование, возбуждено уголовное дело.