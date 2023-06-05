В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа

В Красноярске пятилетний ребенок выжил после падения с восьмого этажа, сообщает Главное управление России по Красноярскому краю 5 июня.

Инцидент произошел в микрорайоне Солнечном. По предварительной версии, мать мальчика отлучилась по делам, оставив его одного дома.

«Ребенок вышел на балкон, забрался на стул и упал на землю», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

После падения мальчик был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 3 июня, в Санкт-Петербурге шестиклассница выжила после падения с балкона 10-го этажа. По предварительным данным, девочка выпала с балкона, который находится в подъезде дома. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.