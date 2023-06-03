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Шестиклассница выжила после падения с 10-го этажа в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Шестиклассница выжила после падения с балкона 10-го этажа на проспекте Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник «Известий», инцидент произошел 2 июня около восьми часов вечера.

По предварительным данным, девочка выпала с балкона, который находится в подъезде дома.

«Бригадой скорой помощи она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии», — рассказал собеседник.

Известно, что школьница проживает в неполной семье, ее мать является инвалидом первой группы. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ранее, 1 июня, трехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры с седьмого этажа в городе Елабуга Республики Татарстан. По информации источника «Известий», мать девочки не уследила за ней, занимаясь домашними хлопотами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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