Трехлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Татарстане

Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже в городе Елабуга Республики Татарстан, ребенок погиб. Об этом 1 июня сообщил «Известиям» источник.

Трагедия произошла вечером 31 мая, когда мама троих дочерей была занята домашними хлопотами, а отец еще не вернулся с работы. В какой-то момент женщина услышала странный звук и бросилась в комнату, где играли старшая и младшая дочки. Окно было открыто, москитной сетки не было. Женщина выглянула в окно и увидела внизу своего ребенка.

Медики констатировали смерть девочки.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В конце мая в Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка. Она госпитализирована, возбуждено уголовное дело.