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На каждом пятом автомобиле в России установлена система «ЭРА-ГЛОНАСС»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 20% (9,6 млн) автомобилей в России оснащено кнопкой SOS системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает пресс-служба АО «ЭРА-ГЛОНАСС».

Всего с 2015 года, с момента запуска «ЭРА-ГЛОНАСС» на всей территории России, зарегистрировано около 300 тыс. экстренных сообщений.

Как сообщают представители компании, с 1 октября 2022 года кнопкой SOS оснастили 55 тыс. ввезенных в Россию автомобилей. Напомним, с осени прошлого года в стране прекратил действовать временный порядок регистрации авто, импортируемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

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Правительство РФ с 1 июня продлило действие упрощенного технического регламента до 1 февраля 2024 года, однако автопроизводителям постепенно придется возвращаться к стандартному перечню требований.

Согласно документу, с июня 2023 года автомобили должны соответствовать экологическим требованиям не ниже Евро-2, с декабря производителей обяжут оснащать новые машины системой ABS.

По данным Минпромторга РФ, сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с учетом возможностей российских производителей автомобилей. Также в министерстве напомнили, что бренды, которые не прекратили официальные поставки автомобилей в Россию, до 1 октября 2023 года должны ввозить автомобили в общем порядке оценки соответствия по техническому регламенту.

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