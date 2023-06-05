На каждом пятом автомобиле в России установлена система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Более 20% (9,6 млн) автомобилей в России оснащено кнопкой SOS системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает пресс-служба АО «ЭРА-ГЛОНАСС».

Всего с 2015 года, с момента запуска «ЭРА-ГЛОНАСС» на всей территории России, зарегистрировано около 300 тыс. экстренных сообщений.

Как сообщают представители компании, с 1 октября 2022 года кнопкой SOS оснастили 55 тыс. ввезенных в Россию автомобилей. Напомним, с осени прошлого года в стране прекратил действовать временный порядок регистрации авто, импортируемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Правительство РФ с 1 июня продлило действие упрощенного технического регламента до 1 февраля 2024 года, однако автопроизводителям постепенно придется возвращаться к стандартному перечню требований.

Согласно документу, с июня 2023 года автомобили должны соответствовать экологическим требованиям не ниже Евро-2, с декабря производителей обяжут оснащать новые машины системой ABS.

По данным Минпромторга РФ, сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с учетом возможностей российских производителей автомобилей. Также в министерстве напомнили, что бренды, которые не прекратили официальные поставки автомобилей в Россию, до 1 октября 2023 года должны ввозить автомобили в общем порядке оценки соответствия по техническому регламенту.