В Башкирии подросток два дня проходил с пулей в горле

В Башкирии хирурги извлекли пулю из горла подростка, с инородным предметом молодой человек проходил два дня. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Девятиклассник самостоятельно смог остановить кровотечение после попадания пули. Родителям о случившемся он не сказал.

«Проведено оперативное лечение, инородное тело — пуля — удалено. Состояние пациента удовлетворительное, стабильное», — заявили в пресс-службе ведомства «РИА Новости».

Как уточняют региональные СМИ, пуля попала в горло юноше после того, как он выстрелил из отцовского пистолета в бутылку.

Ранее, 18 мая, врачи извлекли из головы семилетней девочки игрушечный рог единорога, с которым та проходила два года. Родителей беспокоило уплотнение на лбу ребенка, и они обратились в больницу. Выяснилось, что в возрасте пяти лет малышка упала на пластмассовую игрушку.