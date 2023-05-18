Подмосковные врачи извлекли игрушечный рог единорога из лба семилетней девочки

Врачи из Видновской районной клинической больницы извлекли из головы семилетней девочки игрушечный рог единорога, с которым та проходила два года. Об этом сообщается на сайте минздрава Московской области в четверг, 18 мая.

Родителей беспокоило уплотнение на лбу девочки, и они обратились в больницу. Выяснилось, что в возрасте пяти лет девочка упала на пластмассовую игрушку. Родители обработали рану в области лба, а потом использовали противорубцовый гель для устранения шрама, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Рана со временем зажила, однако уплотнение выше рубца осталось, потому родители решили отвести дочь к медикам, пишет REGNUM.

Как рассказала детский врач-хирург Виктория Жиронкина, при осмотре специалисты сразу заподозрили инородное тело мягких тканей, что подтвердилось при ультразвуковой диагностике. Девочку отправили на операцию, в ходе которой извлекли из ее лба рог игрушечного единорога, на которого она упала два года назад, отмечает телеканал «360».

«Юная пациентка в тот же день ушла домой с аккуратным послеоперационным рубчиком и унесла на память часть злополучной игрушки», — добавила врач.

Здоровью ребенка ничто не угрожает, пишет RT. Медики призвали родителей внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

В августе прошлого года в Московской области врачи спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 34 магнитных шарика.

Ребенок поступил в приемное отделение Раменской больницы в тяжелом состоянии. У него были высокая температура, выраженная слабость и беспокойство. По словам родителей, он мог проглотить два магнитных шарика — элементы мозаики.

Маленького пациента прооперировали в экстренном порядке.