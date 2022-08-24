Врачи в Подмосковье спасли проглотившего 34 магнита ребенка

В Московской области врачи спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 34 магнитных шарика. Об этом в среду, 24 августа, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Ребенок поступил в приемное отделение Раменской больницы в тяжелом состоянии. У него были высокая температура, выраженная слабость и беспокойство. По словам родителей, он мог проглотить два магнитных шарика — элементы мозаики. Врачи провели обзорную рентгенографию органов брюшной полости ребенка и обнаружили, что ребенок успел проглотить 34 магнита.

Маленького пациента прооперировали в экстренном порядке.

«В ходе хирургического вмешательства было выявлено восемь перфоративных отверстий тонкого кишечника: соединившись между собой, шарики спровоцировали разрывы органа. 31 магнит был извлечен из тонкого кишечника, а три — из желудка, при помощи эндоскопического оборудования. Все отверстия были ушиты», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова заведующего детским хирургическим отделением больницы, кандидата медицинских наук Владимира Хабалова.

Из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью у ребенка развился инфекционно-токсический шок. На вертолете ребенка перевели в реанимационное отделение Московского областного центра охраны материнства и детства, где были продолжены лечебно-реабилитационные мероприятия, сообщает телеканал «360».

В минздраве уточнили, что ребенок уже выписан и чувствует себя хорошо.

Врачи напомнили, что родителям важно быть внимательными и ответственно подходить к выбору игрушек для детей.

В мае врачи в Московской области спасли 24-летнего пациента, который во время еды проглотил зубной протез. Как рассказал заместитель главного врача по хирургическим вопросам больницы Юрий Виноградов, длилась операция около двух часов. Врачам удалось избежать осложнений, разрывов и ран при удалении протеза.

В январе медики Видновской районной клинической больницы спасли руку семидесятилетней женщины от ампутации. У пенсионерки начала чернеть, распухать и болеть рука. По словам врачей, если бы женщину привезли к ним позже, началась бы гангрена и спасти руку уже бы не удалось, пишет НСН.