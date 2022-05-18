Подмосковные врачи спасли проглотившего зубной протез мужчину

Врачи в Московской области спасли 24-летнего пациента, который во время еды проглотил зубной протез. Об этом в среду, 18 мая, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В ведомстве рассказали, что медики Сергиево-Посадской районной больницы приняли пациента с инородным телом в области пищевода и положительным тестом на COVID-19. Выяснилось, что мужчина случайно проглотил зубной протез во время приема пищи.

«Из-за острых частей импланта была высокая вероятность разрыва пищевода и развития медиастинита — воспаления тканей средней части грудной клетки», — рассказали медики.

Пациенту провели эндоскопическую операцию под руководством мультидисциплинарной команды врачей: отоларинголога, эндоскописта и анестезиолога-реаниматолога, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал заместитель главного врача по хирургическим вопросам больницы Юрий Виноградов, длилась операция около двух часов. Врачам удалось избежать осложнений, разрывов и ран при удалении протеза.

Сейчас пациент уже находится дома. Его наблюдают медики по месту жительства, уточняет РИАМО.

В апреле специалисты Научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) удалили пациенту расслоенный участок аорты и заменили синтетическим протезом. Как пояснили медики, расслоение аорты является одним из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Такое заболевание приводит к смерти в 90% случаев. МОНИКИ им. Владимирского— это единственное в Московской области учреждение здравоохранения, где проводятся операции на сердце и магистральных сосудах.