В якутском селе Усть-Янск наводнение унесло баржу

В Якутии село Усть-Янск накрыло наводнение из-за повышения уровня воды в реке Яне. В распоряжении «Известий» в понедельник, 5 июня, появилось видео с места природного катаклизма.

На кадрах видно, как мощные потоки воды буквально «двигают» баржу с места. По словам местных жителей, судно, предположительно, остановится в поселке Нижнеянск. Жилые дома наполовину перекрыты водой, дороги затоплены — многие люди заранее подготовились к наводнению и поставили жилища на сваи. Также односельчане используют лодки для передвижения.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по Якутии, уровень воды в реке Яне постепенно снижается. На местах затоплений работают экстренные службы.

«Уровень воды у села превысил критическую отметку, вследствие чего наблюдалось подтопление низменных участков в селе Усть-Янск Усть-Янского района, всего подверглось подтоплению 38 дворовых территорий с населением 108 человек, в том числе 25 детей», — отметили в ведомстве.

В конце мая в результате наводнений в Ставропольском крае из-за повышения уровня воды частные дома на некоторых территориях оказались затоплены. Как отмечают местные жители, к такому неблагоприятному исходу могла привести неисправная ливневая канализация.

26 мая в регионе объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.