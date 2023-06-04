Жители Ставрополья рассказали «Известиям» о последствиях наводнения

Частные дома в Михайловске Ставропольского края оказались затоплены после ливней. Пострадавшие рассказали в воскресенье, 4 июня, съемочной группе «Известий» о возможных причинах наводнений.

Местная жительница Яна Кочеткова выразила мнение, что причиной потопа могла стать неработающая ливневая канализация. По ее словам, наибольший урон нанесла вода, которая не сошла в реку.

«Ливневки в нашем городе не срабатывают, поэтому такая беда. Всё, что спустилось, размыло асфальт. Всё, что не спустилось, пошло к нам на улицу. Мы были затоплены со всех сторон: и с огорода, и с центральной канализации, и с улицы», — рассказала она.

Еще одна местная жительница Анна Сербина поделилась, что уровень воды поднялся еще 24 мая. В результате потопа женщина лишилась мебели, нового ремонта, огорода, теплиц, гаража с техникой и птицы.

При этом наводнения в результате ливневых дождей происходили и в прошлом году.



«В прошлом году по решению суда был предъявлен иск администрации города Михайловска о возмещении материального ущерба в связи с тем, что 18 метров нашего забора, который огораживает наше домовладение, были смыты ливневым дождем. И администрация по решению суда выплатила 300 тыс. рублей иска», — поделилась местная жительница Ольга Костенко.

Еще 26 мая в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Сотрудники МЧС отметили, что ливень может привести к подтоплению территорий, а также повреждению линий связи.