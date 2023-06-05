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Цены на нефть поднялись после решения Саудовской Аравии о сокращении добычи

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Фото: ТАСС/Бизнес Online/О. Спиридонов
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Цены на нефть подскочили более чем на 2% через несколько часов после того, как крупнейший в мире экспортер Саудовская Аравия сообщила о сокращении добычи. Об этом передало агентство Reuters 5 июня.

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $77,64 за баррель, что на $1,5, или 2%, выше.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на $1,41 за баррель, поднявшись на 2%, или до $73,15 за баррель.

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Ранее, 4 июня, стало известно, что в мае Саудовская Аравия добывала примерно 10 млн баррелей в сутки, а в июле планируется сокращение до 9 млн баррелей. Подобное решение считается самым большим за последние годы.

Тем же днем стало известно, что по итогам прошедшей встречи в Вене страны ОПЕК+ договорились о корректировке общего уровня добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года. Вместе с тем Новак сообщил, что Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на весь следующий год.

Зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года. По словам министра, благодаря данным от этих источников ОПЕК сможет решать, какого курса придерживаться.

Участники ОПЕК+ 5 октября 2022 года договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

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