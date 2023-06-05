Венгрия и Турция договорились поддерживать друг друга в НАТО

Венгрия и Турция договорились продолжать взаимную поддержку в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонных переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом 4 июня.

«Мы заверили друг друга в приверженности развитию стратегического партнерства между двумя странами и договорились продолжать взаимную поддержку в НАТО», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Петер Сийярто также поздравил Фидана со вступлением в должность.

Хакан Фидан 3 июня занял пост главы турецкого МИД после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пятилетний срок.

2 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что «много и сильно» молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Как признался Орбан, победа Эрдогана на выборах стала огромным облегчением.

При этом 4 июня глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Турция продолжает оставаться ключевым партнером РФ. По его словам, планируется расширить сотрудничество между странами в том числе по парламентской линии.