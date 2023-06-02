Премьер Венгрии Орбан рассказал о своих молитвах за победу Эрдогана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что «много и сильно» молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.



«[Победа Эрдогана на выборах] это огромное облегчение. Честно скажу, я не только «болел» за победу президента, я молился за нее, сильно и много. Если бы он не выиграл, это была бы трагедия», — поделился Орбан в эфире радио Kossuth.

Также он отметил, что если бы на президентских выборах в Турции победил соперник Эрдогана, это означало бы увеличение миграционного потока беженцев в Европу сразу на 2-3 млн, а также осложнило бы транзит российской нефти в Венгрию и Сербию.



1 июня стало известно, что президент Турции Тайип Эрдоган примет присягу в субботу, 3 июня, в парламенте. Этим же вечером Эрдоган объявит состав нового правительства.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент Эрдоган.

После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.