Церемония инаугурации президента Турции состоится 3 июня

Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу, 3 июня, примет присягу в парламенте. Об этом сообщил в четверг, 1 июня, глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в эфире телеканала «Т-24».

«Принятие присяги пройдет в парламенте. Затем в президентском дворце он примет прибывших на инаугурацию зарубежных лидеров и представителей», — сказал Алтун.

Он уточнил, что вечером 3 июня Эрдоган объявит состав нового правительства.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.