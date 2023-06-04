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Слуцкий назвал Турцию ключевым партнером России

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Турция продолжает оставаться ключевым партнером РФ. Об этом 3 июня сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который в составе российской делегации побывал на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция остается нашим ключевым партнером. Надеемся на расширение сотрудничества, в том числе по парламентской линии», — написал он в своем Telegram-канале.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Эрдоган 3 июня вступил в должность президента на пятилетний срок. После этого избранный турецкий лидер примет участие в церемонии инаугурации в президентском комплексе.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков он получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Эрдоган же поблагодарил Путина за поздравления и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня.

Позже в Кремле подтвердили намерение Путина встретиться с Эрдоганом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что стороны подтвердили свое намерение в обозримой перспективе провести встречу.

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