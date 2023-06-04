Почти 6 тыс. верующих пришли поклониться «Троице» в храм Христа Спасителя в Москве
По случаю Дня Святой Троицы около 6 тыс. верующих пришли в храм Христа Спасителя в Москве поклониться иконе «Троица» иконописца Андрея Рублева. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов 4 июня.
«Верующие продолжают идти к святыне», — сказал собеседник ТАСС.
В этот день службу в храме провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Собор увешан ветвями березы — это традиционное украшение к празднику.
«Троицу» доставили и установили в центре храма Христа Спасителя в специальную капсулу, которая поддерживает режим необходимой влажности. Отмечалось, что транспортировка иконы проходила на специальных автомобилях, которые оборудованы пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности.
Подойти к «Троице» можно будет ежедневно с 10:00 до 19:00 (по воскресеньям — после литургии). Как планировалось, она будет находиться в храме до 18 июня, после чего ее собирались направить на реставрацию. Однако накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл допустил, что святыня пробудет там год.
15 мая сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
Икона «Троица» — главное произведение Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.