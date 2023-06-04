Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя

«Троица» — одна из самых почитаемых русских икон. Она создана в период между 1422-м и 1427 годами. До революции 1917 года «Троица» находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, после чего была передана Государственной Третьяковской галерее. 15 мая 2023 года «Троица» была возвращена Русской православной церкви. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным