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Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя

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фото «Троица» в храм Христа Спасителя
Фото: REUTERS/Stringer
«Троица» — одна из самых почитаемых русских икон. Она создана в период между 1422-м и 1427 годами. До революции 1917 года «Троица» находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, после чего была передана Государственной Третьяковской галерее. 15 мая 2023 года «Троица» была возвращена Русской православной церкви. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным
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