Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новосибирске устранили открытое горение в больнице на площади 1,8 тыс. кв. м
Мир
Ушаков констатировал отсутствие оптимизма в отношениях между Россией и США
Экономика
СМИ назвали Россию единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией в апреле
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Александровке в ДНР 10 ракет из РСЗО
Общество
Работу паромов на Керченской переправе приостановили из-за ветра
Происшествия
В Крыму за ночь было нейтрализовано девять украинских БПЛА
Общество
В Луганск возвратили икону Николая Чудотворца XIX века после реставрации
Происшествия
Губернатор сообщил о ночных обстрелах ВСУ двух районов Белгородской области
Экономика
Политолог указал на отсутствие гарантий для экономики США после поднятия госдолга
Мир
В Индии озвучили причину катастрофы с поездами в штате Одиша
Мир
Несколько полицейских получили ранения в ходе протестов в Германии
Мир
В Италии назвали экономическую причину будущего распада Украины

В Липецке в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека и погибла фельдшер

0
Фото: МВД по Липецкой области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке на площади Франценюка машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем Opel. В результате ДТП погибла фельдшер, еще четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних, получили ранения, сообщает 4 июня управление МВД по Липецкой области.

По предварительным данным, легковая машина не пропустила «скорую» и совершила столкновение со спецавтомобилем, который ехал на красный свет с работающими проблесковыми маячками и звуковым сигналом и имел право преимущественного проезда.

«В результате ДТП погибла женщина — фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель Opel, его две 14-летние пассажирки и второй фельдшер скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные обстоятельства аварии.

Поверхностный осмотр: названы самые частые нарушения при перевозке пассажиров
Ространснадзор за год выявил 70 тыс. случаев, грозивших авариями

Ранее, 25 мая, ДТП на Нахимовском проспекте в Москве унесло жизнь 34-летнего фельдшера, после того как в машину скорой помощи Ford врезалось такси. Медработник от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, в результате случившегося пострадали пять человек. В момент аварии в машине скорой помощи находился 19-летний пациент.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023