В Липецке в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека и погибла фельдшер
В Липецке на площади Франценюка машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем Opel. В результате ДТП погибла фельдшер, еще четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних, получили ранения, сообщает 4 июня управление МВД по Липецкой области.
По предварительным данным, легковая машина не пропустила «скорую» и совершила столкновение со спецавтомобилем, который ехал на красный свет с работающими проблесковыми маячками и звуковым сигналом и имел право преимущественного проезда.
«В результате ДТП погибла женщина — фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель Opel, его две 14-летние пассажирки и второй фельдшер скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные обстоятельства аварии.
Ранее, 25 мая, ДТП на Нахимовском проспекте в Москве унесло жизнь 34-летнего фельдшера, после того как в машину скорой помощи Ford врезалось такси. Медработник от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, в результате случившегося пострадали пять человек. В момент аварии в машине скорой помощи находился 19-летний пациент.