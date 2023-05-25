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Пострадавший в ДТП на Нахимовском проспекте фельдшер скончался в больнице

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Фото: t.me/moscowproc
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Фельдшер, пострадавший в результате ДТП на Нахимовском проспекте в Москве, скончался в больнице от полученных травм. Об этом 25 мая сообщили в столичной прокуратуре.

«В результате дорожной аварии водитель, два медицинских работника и пациент, находившиеся в автомобиле скорой, госпитализированы. Один из медицинских работников — 34-летний мужчина-фельдшер скончался в больнице», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что виновником аварии является 52-летний водитель такси, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся.

Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что пять человек пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси. Инцидент случился в то время, когда в машине скорой помощи находился 19-летний пациент.

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