Пострадавший в ДТП на Нахимовском проспекте фельдшер скончался в больнице
Фельдшер, пострадавший в результате ДТП на Нахимовском проспекте в Москве, скончался в больнице от полученных травм. Об этом 25 мая сообщили в столичной прокуратуре.
«В результате дорожной аварии водитель, два медицинских работника и пациент, находившиеся в автомобиле скорой, госпитализированы. Один из медицинских работников — 34-летний мужчина-фельдшер скончался в больнице», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что виновником аварии является 52-летний водитель такси, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся.
Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что пять человек пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси. Инцидент случился в то время, когда в машине скорой помощи находился 19-летний пациент.